Мозг пятилетнего ребенка: Алибасов стал обузой для сына

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Бари-младший публично жалуется на немощность отца.

Звездный продюсер Бари Алибасов вышел из искусственной комы, но то, каким он проснулся не обрадовало его сына. По словам Алибасова-младшего, отец ничего не помнит и никого не узнает, сын даже назвал отца пятилетним ребенком, объясняя его странное поведение.

Известно, что продюсер и в прошлом солидный мужчина стал беспричинно улыбаться и постоянно пытается отнять у сына телефон для фотографирования. Так вышло, что мозг Бари-старшего не предназначен для полноценной жизнедеятельности, Алибасов даже не понимает кто он и как его зовут. По всей видимости, за отцом потребуется ежедневный уход и постоянное нахождение рядом с ним.

Очевидно, что такая картина не может не расстраивать Алибасова-младшего - молодого успешного предпринимателя. Бари-младший, в рамках своей бизнес-программы только за последние 3 года объездил около 30 регионов страны. Он находится постоянно в движении и вынужден вести активный образ жизни для поддержания своего успеха. Сможет ли молодой сын, который так долго пытался выйти из тени отца, перечеркнуть все свои достижения? Или отец станет для него обузой?

Кроме того, в ответ на поддержку отца Бари-младший получает еще и критику со стороны общественности. Так, Ксения Бородина недавно публично осудила предпринимателя за «неправильные» снимки с отцом в реанимации.