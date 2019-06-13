Песков спас из заключения Голунова по настоянию Навки

Сегодня, 01:00

К подобному выводу можно прийти, благодаря комментарию, в котором «подруга» Татьяны благодарит ее за разговор с Дмитрием и за освобождение Ивана, предлагая повторить «веселый вечерок».

Сегодня стало известно о прекращении уголовного преследования журналиста «Медузы» - Ивана Голунова, которого ранее обвинили в покушении на сбыт наркотиков. Об этом заявил министр внутренних дел России - Владимир Колокольцев. По его словам, Голунова сегодня освободят из-под домашнего ареста, обвинения с него сняты.

В субботу Никулинский суд Москвы отправил журналиста-расследователя Ивана Голунова под домашний арест до 7 августа. Сам он вины не признал, заявив, что наркотики, которые нашли у него рюкзаке и в квартире, ему подбросили. Экспертиза позже не нашла следов наркотиков ни на смывах с рук Голунова, ни на срезах ногтей.

Отпечатков пальцев журналиста на изъятых в его квартире предметах также не обнаружено, вместе с тем эксперты нашли на упаковках с наркотиками ДНК нескольких человек.

Разумеется, все настолько обрадовались справедливому окончанию истории, что не сразу подумали о том, кто же мог поспособствовать освобождению Голунова из-под стражи.

После того, как Татьяна Навка выложила в своем Instagram очередной пост, неизвестная женщина, которая по всей видимости является хорошей знакомой фигуристки, публично отблагодарила ее за освобождение Голунова, якобы Песков, именно по Настоянию Навки спас Ивана из-под заключения.

Вполне вероятно, что фигуристка, после встречи с подругой и обсуждения проблем «насущных» просто не могла пройти мимо такой несправедливости и решила поговорить с мужем о том, чтобы как-то решить этот вопрос. А Дмитрий в свою очередь не смог отказать благоверной, учитывая и то, что это благое дело.