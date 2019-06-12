Фриске в гробу перевернулась? Шепелев сделал предложение старой подруге

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Уверены фолловеры, ссылаясь на слишком близкие отношения пары, и предложение Дмитрия родить ребёнка украинской ведущей Василисой Фроловой.

Телеведущий Дмитрий Шепелев уже около 4 лет один воспитывает сына от покойной супруги Жанны Фриске. Недавно он побывал на заказном девичнике в Белорусси в качестве ведущего, а его коллегой по сцене неожиданно стала его старая и близкая подруга Василиса Фролова.

Со сцены Дмитрий произнёс неоднозначную реплику о том, что, обнявшись с Василисой, они подумали о том, что было бы неплохо завести детей. Шепелев и Фролова — давние друзья, они вместе начинали карьеру ведущих в Белоруссии.

Также стоит добавить, что совсем недавно Василиса добавила в Instagram совместные фото с Шепелевым, наполненные теплотой и некими чувствами, что встревожило поклонников. Девушка подписала публикацию словами о совместной старости с Дмитрием, а их подруга ответила на слова Фроловой: «Роскошные мои старички».

К тому же на слова Шепелева Фролова ответила ему напоминанием о том, что однажды они выходили в эфир в обнажённом виде. Фанаты тут же задумались о истинных чувствах коллег друг к другу. Большинство утверждает, что Шепелев сделал предложение своей старой подруге, взяв за основу его слова о рождении ребёнка.

В сети давно ходят слухи, что Дмитрий и Василиса состоят в романтических отношениях, однако, многих пользователей это задевает. Они считают, что это неподобающе, ведь смерть Фриске была относительно недавно, а Шепелеву приписывали романы уже с несколькими женщинами. Как говорится, Жанна могла в гробу перевернуться из-за распущенности своего гражданского супруга.