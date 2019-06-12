«Фотошоп Вам к лицу»: Рудковскую высмеяли фанаты за «омоложение»

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Яна пыталась доказать поклонникам, что не ретуширует фото, но в очередной раз опозорилась.

Не так давно Яна Рудковская стала объектом насмешек у собственных поклонников. Девушка опубликовала снимок с Филиппом Киркоровым и его сыном. На фото пользователи заметили, что Яна выглядит намного моложе, чем обычно, и высмеяли ее за чрезмерный фотошоп. После этого продюсер решила доказать фанатам, что они ошибаются, и фотографии она не ретуширует.

Для того, чтобы убедить подписчиков в своей правоте, Рудковская поделилась с ними двумя новыми публикациями. Первым она выложила видео, подписав его: «Вы хотите фото? Чтобы увидели не разницу? На видео девушка позирует, качаясь на барном стуле. Чуть позже Яна опубликовала фото с того же места и ракурса. «Давайте сравним фото с предыдущим видео. Есть ли разница? Хочу очень наглядно показать, что и Вы, дорогие подписчики, иногда можете ошибаться», - написала продюсер под фотографией. Видимо, Рудковская надеялась, что пользователи действительно не заметят разницы, но этого не произошло.

Фанаты снова высмеяли Яну за «омоложение». По их мнению, девушка настолько сильно отредактировала фото, что ее можно и вовсе не узнать. «Лицо слишком отредактировано, я даже Яну здесь не узнала», «Яна, не обманывайте саму себя», «Фотошоп Вам к лицу», – высказались пользователи. Кроме того, фолловеры искренне недоумевают, зачем Рудковская оправдывается перед ними. Возможно, Яна имеет проблемы с самооценкой, раз ее волнует чужое мнение и ей приходится что-то доказывать.