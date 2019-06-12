Стригучий лишай? Пынзарь случайно «спалила» болезнь старшего сына

Сегодня, 07:15

Об этом можно говорить, судя по Stories девушки. Она снимала аквариум и в один момент перевела камеру на голову сына – непонятного рода пятно в волосах мальчика вызвало шок у фанатов.

Недавно отец семьи Сергей Пынзарь уехал в Москву по работе, оставив в Турции Дашу с детьми. Девушка долгое время отдыхала с подружками, а вчера решила заняться сыновьями.

Дарья ездила с ними по городу, водила на батут и кормила суши. В своей очередной Stories в конце вечера Пынзарь случайно «спалила» болезнь старшего сына. Девушка снимала аквариум, видимо, намереваясь его сфотографировать, а когда убирала камеру – случайно «засветила» фанатам макушку ребенка. На ней можно увидеть темное пятно непонятного происхождения. Неужели стригучий лишай?

Вполне возможно, что дети Пынзарь могли заразиться экзотической болезнью, живя за границей. Ни для кого не секрет, что для неподготовленного детского организма всегда стресс переезжать в тропическую страну. Судя по всему, именно из-за этого сын Пынзарь приобрел заболевание. Некоторые фанаты предположили, что это может быть просто ссадина на голове гиперактвного ребенка.