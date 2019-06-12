Бузова отказалась находиться на свадьбе своей сестры

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Это основная версия. Также Анна попросту могла не позвать Олю на бракосочетание, помня былую обиду от ссоры.

Несколько часов назад Анна Бузова опубликовала фото в белом платье в пол. Образ дополнен мейкапом и прической в виде локонов. Под снимком девушка лаконично уточнила: «интрига».

Анна Бузова предпочитает не афишировать свою личную жизнь. Известно лишь то, что ее избранником является бизнесмен Константин, с которым Анна сожительствует.

Подписчики Бузовой предположили, что пара наконец-то решила узаконить свои отношения. И на фото Анна запечатлена в свадебном образе.

Однако стоит отметить, что сестра «невесты» - Ольга Бузова, сейчас направляется из Москвы на гастроли в Турцию. А судя по геолокации Анны, вероятное торжество состоялось в Праге. Поэтому поклонники пришли к выводу, что ведущая «Дома-2» отказалась находиться на свадьбе своей сестры. Такое решение пользователи Сети связывают с давним конфликтом между Ольгой и Анной, который сестры отказываются комментировать.