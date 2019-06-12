Здесь Эрнст бессилен. Малышеву могут уволить с Первого канала за «мошенничество»

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Негативные отзывы и жалобы на некачественные методы странным образом исчезают - Елену заподозрили в махинациях. Телеврач рискует потерять не только репутацию, но и работу.

Как известно, телеведущая программ «Здоровье» и «Жить здорово!» Елена Малышева может похвастаться не только тем, что ее карьера телезвезды просто взлетела и поднимает рейтинги на федеральном канале, но и тем, что самостоятельно разработала собственную диету, активно рекламируя ее в своем микроблоге. Только вот проблема в том, что отзывы о данных методах похудения больше негативные, чем положительные.

Буквально недавно любопытные пользователи попытались разоблачить теледоктора и выяснили, что неудовлетворительные комментария и жалобы на продукцию стали неизвестным образом исчезать, а вместо них появляются только хвалебные и восторженные отзывы.

В сети посчитали, что доктор медицинских наук решила пойти на все, чтобы заработать на своих чудодейственных диетах, тем самым, сжульничала и «купила» положительные рекомендации.

Недовольные поклонники предположили, что в ближайшее время люди, напоровшиеся и погубившие свое здоровье на курсах Елены, забьют тревогу, а Малышеву могут уволить с Первого канала за мошенничество.

Сам генеральный директор направлен только на честность и справедливость, вряд ли он захочет иметь серьезные проблемы из-за того, что недобросовестный телеврач зарабатывает с помощью обмана и доверчивости людей. Кроме того здесь, в данной ситуации, Эрнст просто бессилен. Руководству будет проще найти настоящего доктора, дабы подобные конфликты больше не разгорались, нежели «прикрывать» ведущую.

Помимо этого, в сети считают, что недовольные покупатели, потратившие приличные суммы на приобретение курсов, могут засудить Малышеву за «опасную» диету.

После того, как был проведен анализ и предоставлены факты того, к чему может привести диета Малышевой, в сети были крайне удивлены: проблемы с желудком, психическое расстройство, снижение иммунитета, нехватка важнейших витаминов. Это только несколько примеров, чем же «травит» вас Елена.

Телеведущая рискует погубить не только свою репутацию, но и свою карьеру, ведь после того, как многие, действительно, смогут предъявить серьезные обвинения в адрес женщины, рейтинги шоу резко упадут, начнутся проверки, а «отмыться» будет достаточно сложно, так как уже множество людей недовольны халатностью и обманом.