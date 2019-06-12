Галкин, признай это! Пугачева находится при смерти – сеть

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Долгое отсутствие Примадонны, скорбное молчание Максима, а также проблемы Аллы Борисовны со здоровьем сделали свое дело – фолловеры уверены, что сердце певицы отстукивает последние дни.

Вот уже несколько недель народная любимица – Алла Борисовна не выходит «на связь» со своими поклонниками. От Максима тоже не слышно никакой информации. Под постами Галкина в Instagram то и дело «проскальзывают» комментарии, в которых обеспокоенные поклонники звездной семьи спрашивают о том, куда же запропастилась Алла и все ли с ней в порядке. Однако комментариев ни от самого Максима, ни от окружения Примадонны не поступает.

Последняя видеозапись с участием Аллы Борисовны появилась на странице Максима в социальной сети в конце мая, более о Пугачевой «ни слуху, ни духу».

И хотя около недели назад Галкин и выкладывал фото с Аллой Борисовной, вполне вероятно, что фото это старое и скорее всего для отвода глаз, по крайней мере так решили поклонники звездного семейства. Хотя, признай он, что с Пугачевой что-то не так, эта новость мгновенно разлетелась бы по всему миру.

По Instagram Максима всегда легко было наблюдать за жизнью его семьи. Юморист частенько выкладывал фото и видео с любимой женой и детьми, поэтому, после того, как Алла «исчезла с радаров» фолловеры и начали бить тревогу.

Дело в том, что у Пугачевой всегда были проблемы с сердцем, женщина пережила уже несколько операций, а также шунтирование. Ко всему добавляется еще и почтенные возраст исполнительницы, а также ее ухудшившееся состояние после юбилейного концерта.

Поэтому, вполне вероятно, что фанаты Аллы правы, а Пугачева находится при смерти.

Скорее всего, Примадонну уже осмотрели высококвалифицированные специалисты, а уход за ней неустанно ведет ее супруг, который «души не чает» в своей благоверной.