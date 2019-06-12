Беременна? Гарик в курсе. Харламов и Асмус ждут пополнение

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Это можно понять из нового фото Кристины. Девушка засветила округлившийся живот, пожаловалась на ночные переедания и намекнула на беременность подписчикам в комментариях.

Гарик Харламов и Асмус женаты уже 6 лет. В 2014 году у них родилась пока еще единственная дочь Анастасия. В связи с недавними событиями, Харламов и Асмус ждут пополнение.

В своей новой публикации Instagram Кристина поделилась новой фотографией. На ней отчетливо виднелся округлившийся живот, который «предвещал» неделю 12-ю. Асмус также пожаловалась на ночные переедания, а в комментариях фанаты негодовали: «Неужели ждете наследника?» Девушка поспешила ответить - она сообщила, что ждала этого вопроса, а затем недвусмысленно дала намеки на то, что поклонники правы. Неужели и правда беременна?

Судя по всему, актриса своим очередным постом решила дать понять о своем положении. Видимо, Гарик уже в курсе беременности, и они вдвоем принимали решение рассказать об этом во всеуслышание. Стоит отметить, что юморист не раз говорил, что хочет сына. Видимо, его желанию суждено сбыться совсем скоро.