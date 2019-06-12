Тимати. Суд. Деньги: Кристина Си, Крид и L’One объединились против Black Star

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«Я жду, когда настанет тот день и всё закончится» - предрекла закат славы и успеха лейблу исполнительница. Крид предпочёл молча поддержать друга по несчастью.

Скандальный уход L’One из Black Star закончился эмоциональной перепалкой рэпера с основателем лейбла Тимати, развернувшейся в Instagram прямо на глазах тысяч поклонников обоих исполнителей. При этом в стороне от скандала не смогли остаться и друзья Левана Горозии по несчастью – Кристина Саркисян и Егор Крид, на собственной шкуре ощутившие, чем сулит отказ от продления контракта с дьяволом Тимати.

«Я жду, когда настанет тот день и всё закончится» - предрекла закат славы и успеха лейблу артистка, прошедшая через «воровство» собственного псевдонима и песен, с которым теперь столкнулся и сам L’One.

Егор Крид, с трудом сумевший сохранить своё имя после ухода от Тимати, так же не обошёл стороной гневную исповедь коллеги в адрес лейбла и оказал ему молчаливую поддержку, полностью проигнорировав при этом Тимура Юнусова. Видимо, его прощание с коллегами далось ему не так легко, как об этом говорит сам Егор.

Судя по всему, над Black Star мафией нависла чёрная туча. Бывшие участники лейбла стараниями Тимати объединились против него, поклонники и артисты объявили бойкот, а логичным продолжением истории могут стать судебные тяжбы и крупные траты денег, благодаря которым Кристина Си, потерпевшая неудачу в борьбе за своё имя, и L’One получат реальный шанс на свершение мести.

Переживёт ли Black Star поражение в суде, а также чего ему будет стоить потеря самых популярных артистов, в числе которых в скором времени может оказаться и последняя надежда Тимати Мот, сказать сложно. Неужели, эра «чёрной звезды» подошла к концу из-за жадности и неуёмных амбиций руководства?