«Жаль, в моём детстве такого не было» - Бородина призналась в безразличии родителей к ней в детстве

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Так решила публика, ведь маленькую Ксению мама и папа бросили, потому она осталась на воспитании у бабушки с дедом.

Бородина отметила день рождения своей старшей дочери Маруси - ей исполнилось 10 лет. Молодая мама устроила прекрасный праздник для дочери, от которого у детей «загорелись» глаза.

Телеведущая порадовала фанатов кусочком праздника, показав комнату наполненную воздушными шарами. Однако пользователи обратили внимание, что слова Ксении: «Жаль, в моём детстве такого не было», - наполнены грустью и тоской.

Известно, что мама Бородиной - Инна Булатовна - не смогла проводить свою дочь в первый класс, потому что отправилась к своему новому супругу в Италию. Воспитанием девочки занимались дед и бабушка, которые были достаточно строгими, по словам ведущей.

Пользователи уверены, что своими словами о жалости Бородина призналась в безразличии родителей к ней в детстве, ведь обида на маму и папу в малом возрасте остаётся на всю жизнь даже неосознанно.

Нельзя отрицать, что Ксения в действительности до сих пор в обиде на свою маму. К тому же ведущая достаточно редко посещает свою родственницу, предпочитая отдых в других странах и с другими людьми.