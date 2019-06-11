Муж и жена – одна сатана. Асмус поддержала Голунова с помощью матов

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Научилась у Харламова. Раньше Кристина была более культурной и «правильной».

Практически весь медиа-мир с особым вниманием следил за развитием дела Ивана Голунова – журналиста интернет-издания «Медуза». Многие звезды всячески поддерживали мужчину, писали в социальных сетях посты и даже обращались к властям, чтобы невиновного наконец-то освободили. Видимо, встревоженные люди все-таки добились своего, и Голунова отпустили из под стражи. Больше всех была рада Кристина Асмус, которая поддержала Голунова с помощью матов на своей странице в Instagram.

Радости, как говорится, полные штаны. Раньше актриса не позволяла себе выражаться по любому поводы, а сейчас не стыдится показывать себя в невыгодном свете. Что сказать, муж и жена – одна сатана. Похоже, специфический юмор Гарика Харламова, который практически изобилует нецензурной лексикой, сделал свое дело.

Напомним, молодого человека задержали несколько дней назад, обвинив в попытке хранения и сбыта наркотиков. После этого Иван попал в следственное отделение, а затем под домашний арест. В ходе расследования специалисты выяснили, что на найденных наркотических веществах отсутствуют биологические следы журналиста. Мужчина уверен, что его опасная журналистская работа стала причиной того, что его просто подставили.