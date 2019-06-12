Гном Гномыч «из пробирки»? Пережившая выкидыш Рудковская родила сына с помощью ЭКО – инсайдеры

Сегодня, 10:00

Плющенко просит дочь. Но после трагедии Яна, видимо, «закажет» малышку суррогатной матери.

Яна Рудковская полюбилась россиянам как успешный продюсер, телеведущая, сильная женщина, просто мама и жена фигуриста

Евгения Плющенко. Пара демонстрирует счастливый брак, но не многие знают, что в нём было не всё так гладко. Паре долго не удавалось завести детей, супруги пережили даже выкидыш, после чего решились на ЭКО, о чем рассказывают инсайдеры в Сети.

В 2013 году у Яны и Евгения родился здоровый мальчик Александр, или как его называют сами родители Гном Гномыч. Однако, не многие знают, что это не первая попытка пары родить малыша. Недавно инсайдеры на тематических форумах заявили, что Рудковская с Плющенко не могли самостоятельно забеременеть. Яна родила сына с помощью ЭКО, говорят врачи-очевидцы.

Сотрудница одной из частных клиник в Петербурге рассказала, мол звёздная пара была её клиентами. Женщина курировала беременность Яны. Питер был выбран не спроста — чтобы в Москве лишние слухи не ходили.

По словам медработника, которая настаивала на своей анонимности и просила участников форума не раскрывать ее личность, супруги были частыми гостями в её больнице. Женщина делала Рудковской УЗИ и прочие обследования почти весь срок беременности. Такая аккуратность была необходима, ведь её предупредили заранее — продюсер забеременела с помощью ЭКО. Врачи «подсадили» малыша в утробу матери «из пробирки».

Сроки были серьёзными, поэтому была нужна большая осторожность. Стоит отметить, что слова инсайдеров подтверждаются и медицинскими данными. Яне на момент беременности было 38 лет, и, видимо, организм уже немолодой женщины не мог принять биологический материал Плющенко. Кроме того, пара старалась завести малыша неоднократно. Так, в 2012 году в интервью журналу Hello Рудковская призналась, что потеряла ребёнка от Плющенко.

Супруг и родители всеми силами старались помочь женщине пережить утрату. По всей видимости, выходом стала новая беременность. Однако риски срыва были слишком велики, и звёздные супруги решились на более безопасное ЭКО. Как бы то ни было, пережившая выкидыш Рудковская официально информацию об ЭКО никак не комментирует. Это и не мудрено.

После тяжёлой утраты и рождения сына пара была на седьмом небе от счастья. Гном Гномыч растёт здоровым и талантливым мальчиком, а сама Яна признавалась, мол Плющенко хочет ещё и дочь. Сейчас Рудковской 44 года, родить ещё малыша самостоятельно она едва ли сможет, поэтому не исключено, что для осуществления этой мечты звёздная пара может «заказать» малышку у суррогатной матери.