Аборт Виталины или что утаил Прохор Шаляпин в шоу «Секрет на миллион»?

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По мнению фанатов, 22 июня гостем студии Леры Кудрявцевой станет именно скандальный певец.

Российская телеведущая Лера Кудрявцева является не только бессменной ведущей музыкального фестиваля «Новая волна», но также и программы «секрет на миллион». Именно телеблондинке звезды российской эстрады впервые раскрывают свои самые страшные тайны. К примеру, в программе Филипп Киркоров признался, что из-за него случайно погиб человек, а актриса Наталья Андрейченко рассказала, что в молодости стала жертвой изнасилования. Теперь, по информации поклонников программы, следующим свои тайны должен раскрыть певец Прохор Шаляпин. Какой же его секрет на миллион скрывается в конверте и неужели Виталина Цымбалюк-Романовская на самом деле сделала аборт, как подозревают хейтеры пары?

Если же Прохор на самом деле станет гостем студии Кудрявцевой, как говорят в Интернете, то зрителям стоит ожидать немало интересных фактов из его жизни. Напомним, что впервые Прохор женился на 63-летней бизнес-леди Ларисе Копенкиной, однако после двух лет их брак распался. Позже певец встречался с Анной Калашниковой, однако бросил девушку, которая родила сына не от него. Теперь Шаляпин встречается с 40-летней Виталиной Цымбалюк-Романовской, а другая девушка беременна от него и находится на 8 месяце.