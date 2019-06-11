Лечится курочкой и Элджеем. Провинциалка Ивлеева высмеяла свою «звездность»

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Правда о восхождении к славе взбесила звезду Рунета.

Настя Ивлеева оказалась не в восторге от всплывшей правды о ее восхождении к славе. Популярная провинциалка в Историях Instagram высмеяла свою «звездность», в которой ее обвинил несчастный «брошенка» Арсений Бородин.

Как оказалось, инстаграмщица могла бы до сих пор тусоваться в клубах Санкт-Петербурга, если бы музыкант не уговорил ее ради эксперимента начать покорять Сеть. Это сейчас блондинка – одна из самых успешных блогеров, за которой следят более 20 млн подписчиков, а еще 4 года назад звезда Instagram даже общаться с людьми не умела, заявил Арсений Бородин, экс-участник группы «Челси», который и помог девушке построить успешную карьеру. По словам мужчины, именно он стал первым и главным учителем Ивлевой, надоумил провинциалку перебраться в Москву и не бояться реализовывать мечты, а также научил делать судьбоносные вайны, от которых пришел в восторг еще во время гастролей в Германии.

Однако вкусив роскошную жизнь Настя быстро забыла о верных друзьях и надев на голову звездную корону бросила своего возлюбленного Бородина, который так верил в нее и «рвал» всех врагов на пути инстаграмщицы, пожаловался музыкант.

Судя по всему, Ивлееву взбесила всплывшая правда о ее незавидной жизни до популярности и борьбе за копейки. Настя постаралась с юмором отнестись к излияниям экс-возлюбленного, и закатив глаза намекнула, что уже лечится курочкой и Элджеем от своей звездной болезни. Свои посты она подкрепила несколькими шуточными хештегами, подтвердив, что стыдится прошлого и недовольна поведением Бородина. Видимо, ее последние публикации «Настюха БэДээСэМовна» также посвящены Арсению.