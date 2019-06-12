«Я могу тебя завалить». – «Я тебя тоже». Пригожин рассказал о «стычке» в криминальные 90-е

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Опасный «бандит» – похоже, мало кто знает настоящего Йосифа.

В последнее время многие звезды «старого» поколения стали принимать активное участие в молодежных программах. Певцы, продюсеры, композиторы посещают телешоу, снимаются в чужих клипах и всячески стараются поддерживать свою популярность. Не отстает от всех и Иосиф Пригожин. Недавно он стал участником юмористической программы «Что было дальше?», выпуски которой появляются в YouTube.

Суть программы заключается в том, что несколько начинающих комиков должны придумать продолжение истории, которую рассказывает главный герой. Также они всячески его «подкалывают», унижают и выставляют на посмешище. В очередном выпуске Пригожин рассказал о «стычке» в криминальные 90-е.

По его словам, будучи молодым, он очень хотел поступить в Российский институт театрального искусства (ГИТИС). Пригожин отметил, что в учебное заведение такого уровня трудно поступить без связей, поэтому все 5 попыток не увенчались успехом. По итогу, спустя несколько лет, когда он уже стал известным продюсером, но все равно не получил желаемого образования, он снова наведался в вуз. На этот раз при нем были деньги и охрана.

Несмотря на свою популярность и влиятельность, один из жюри отборочной комиссии заявил Пригожину: «Я могу тебя завалить». На это Йосиф ответил весьма странно: «Я тебя тоже». С одной стороны, продюсер похвастался своей силой воли и «интересным» прошлым, но с другой – рассказал весьма провокативную деталь из молодого периода.