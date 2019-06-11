«Знайте свое место!» - Жена Мартиросяна поскандалила с Чумаковым

Сегодня, 20:30

Звезды устроили словесную перепалку из-за неудачной шутки.

На днях разразился необычный скандал в формате онлайн-общения между певцом Алексеем Чумаковым и женой известного юмориста Гарика Мартиросяна, Жанной. Все началось с язвительного комментария фаната о схожести юмора супруги Мартиросяна с шутками Чумакова. Последний, в знак подтверждения, пошутил о том, что он и есть жена Мартиросяна. Казалось бы, ничего криминального, но Жанне тут же доложили о словах певца, и ее ответ не заставил себя ждать.

Писательница отреагировала целым рядом «уколов» в сторону Чумакова, особенно дерзкой звучала фраза «знайте свое место». По ее словам, Алексей должен стыдиться своих слов, поскольку не умеет готовить долму, убираться по дому и рожать. В заключении супруга Гарика посоветовала певцу пожалеть своих слушателей и добавила: «И не дай бог нам поменяться местами. Ведь я пою, как вы готовите, а вы готовите так, как я пою».

В своем ответе на остроумный «подкол» Чумаков, в свою очередь, отметил странность расстановки приоритетов в различии между ними и сделанный акцент именно на готовке.

Остудить накал словесной перепалки решил сам Гарик, назвав случившееся шуткой.