Был L`One станет Леван – Тимати намерен забрать псевдоним у экс-рэпера Black Star

Сегодня, 20:00

Неугомонному «отцу» лейбла долго ещё придётся объяснятся за «тиранию» перед фанатами.

Сегодня, к счастью рэпера L`One, настоящее имя которого Леван Горозия, стало известно о расторжении контракта исполнителя с лейблом Black Star. Однако на долгом разбирательстве, которое началось осенью прошлого года, конфликт Левана и Тимати не закончился. Сразу после Горозия из состава, исполнитель не побрезговал вынести проблему своего ухода на публику. Рассказав душещипательную историю о том, что ему не давали в лейбле свободы, права высказать собственное мнение, Леван жёстко закончил тем, что будет дальше судиться с Тимати и его товарищами.

К слову сказать, «отец» Black Star намерен забрать псевдоним у экс-рэпера, совсем забыв о дружеских порывах к Левану, которые, очевидно, были не настолько дружескими. Был рэпер L`One, а станет певцом Леваном, ведь даже имя исполнителя под угрозой остаться в собственности лейбла.

«С 16 марта 2019 года я больше не являюсь артистом компании BlackStar…Мои уже бывшие партнеры, вместо слов благодарности, хотят забрать у меня мои песни, хотят забрать мое имя…Они хотят мне заткнуть рот, чтобы общество не узнало всю информацию, которой я обладаю», – отметил Леван на своём аккаунте в Instagram.

После такого заявления Тимати не смог удержаться и напомнил Левану, что контракт с такими условиями, действовавший на протяжении 7 лет, подписывал никто иной, как сам Леван. С юридической точки зрения получается, что все его претензии о том, что он теперь не владеет ни своим псевдонимом, ни своими песнями, только упущение исполнителя, который некогда соглашался на такие условия лейбла.