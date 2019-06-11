Был L`One станет Леван – Тимати намерен забрать псевдоним у экс-рэпера Black Star

Неугомонному «отцу» лейбла долго ещё придётся объяснятся за «тиранию» перед фанатами.
Сегодня, к счастью рэпера L`One, настоящее имя которого Леван Горозия, стало известно о расторжении контракта исполнителя с лейблом Black Star. Однако на долгом разбирательстве, которое началось осенью прошлого года, конфликт Левана и Тимати не закончился. Сразу после Горозия из состава, исполнитель не побрезговал вынести проблему своего ухода на публику. Рассказав душещипательную историю о том, что ему не давали в лейбле свободы, права высказать собственное мнение, Леван жёстко закончил тем, что будет дальше судиться с Тимати и его товарищами.
К слову сказать, «отец» Black Star намерен забрать псевдоним у экс-рэпера, совсем забыв о дружеских порывах к Левану, которые, очевидно, были не настолько дружескими. Был рэпер L`One, а станет певцом Леваном, ведь даже имя исполнителя под угрозой остаться в собственности лейбла.
После такого заявления Тимати не смог удержаться и напомнил Левану, что контракт с такими условиями, действовавший на протяжении 7 лет, подписывал никто иной, как сам Леван. С юридической точки зрения получается, что все его претензии о том, что он теперь не владеет ни своим псевдонимом, ни своими песнями, только упущение исполнителя, который некогда соглашался на такие условия лейбла.