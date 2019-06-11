«Неужели в попы подался»: Фанаты Нагиева раскрыли планы актера «отдаться» церкви

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«Кадило» на шее и четки в руке религиозного мужчины заинтриговали поклонников.

Главный мачо российского шоу-бизнеса Дмитрий Нагиев, похоже, решил оставить успешную карьеру на телевидении ради «спасения души». Актер снимается все реже, а подорвав репутацию скандалом в шоу «Голос» на Первом, похоже, окончательно пал духом. Фанаты Нагиева считают, что звезда нашел спасение от меланхолии в религии, и раскрыли планы актера «отдаться» церкви.

На мысли о смене сферы влияния натолкнула последняя публикация харизматичного шоумена в его микроблоге. На фотографии популярный актер сидит на кресле в центре зеленой лужайки с микрофоном в одной руке и перебирает свои знаменитые четки пальцами левой руки, а на его шее красуется «кадило». Дмитрий облачился во все черное, а его умиротворенно застыло. «Неужели в попы подался», - удивились поклонники странному наряду знаменитости.

Фанаты обеспокоены тем, что скоро могут «потерять» кумира, ведь если Нагиев действительно станет священнослужителем, то вынужден будет навсегда завязать с телевидением и порочным шоу-бизнесом. В нынешней жизни помимо поклонников и славы его ничто не удерживает, ведь сын Дмитрия вырос и состоялся как актер, а следовательно не нуждается в своем отце.

Несмотря на брутальную внешность и «авторитетный» образ бандита из «нулевых», в реальности Дмитрий очень религиозный человек православного вероисповедания. Он часто посещает христианские храмы и даже будучи за границей старается не упускать возможности пообщаться со святыми. Духовный мир играет очень важную роль для Нагиева. Он считает, что Бог один для всех, и потому не имея возможности посетить православные храмы часто наведывается в соборы других религий. Не исключено, что фанаты оказались правы и Дмитрий вскоре действительно облачится в рясу.