«Твоя дорога в психушку» – Фанаты предрекли Шаляпину плачевное будущее с Цымбалюк-Романовской

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Поклонники уверены, что с Виталиной певец никогда не будет счастлив.

Российская 40-летняя пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская в прошлом году со скандалом развелась со своим мужем 83-летним театральным режиссёром Арменом Борисовичем Джигарханяном. Однако тужила женщина из-за развода недолго, поскольку тоску ей помог скрасить молодой певец и бывший супруг Ларисы Копенкиной Прохор Шаляпин. Некоторые время знаменитости скрывали свой роман, однако теперь публично признаются друг другу в чистой любви. И если Прохор верит словам своей новой возлюбленной, то его преданные фанаты считают, что Виталина лукавит и может с ним быть исключительно ради собственной выгоды.

«Твоя дорога в психушку», - заявили подписчики Шаляпина в его личном микроблоге в Instagram. По мнению фанатов, Цымбалюк-Романовская сделала из певца марионетку, которой научилась ловко управлять. Именно по этой причине поклонники предрекли Шаляпину плачевное будущее, если он продолжит свои дальнейшие отношения с молодой экс-женой Джигарханяна.