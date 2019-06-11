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Два в одном. Вместо Крида и L`One Тимати нашел нового рэпера

Сегодня, 19:01

Стало известно кому лейбл Black Star предложил пятилетний контракт.

Уже давно официально объявили, что Егор Крид больше не является артистом Black Star, потому что не нашел компромисса в финансовых вопросах с руководством, а совсем недавно рэпер L’One объявил об уходе из принадлежащей хип-хоп-исполнителю Тимати компании Black Star.

В своем Instagram он обвинил бывших коллег в попытке отобрать у него песни и имя. Но, как известно, незаменимых людей нет, и вместо Крида и L`One Тимати нашел нового рэпера. Об этом сообщила Юлия Савичева в своем микроблоге. По словам певицы, 5-ти летний контракт на выпуск трех альбомов лейбл предложил российскому шоумену Антону Юрьеву, который является ведущим утреннего шоу на «Русском радио» «Русские перцы».

Вероятно, руководство компании разглядело в Юрьеве выдающийся талант, раз ему предложили заменить покинувших лейбл артистов. Подписав контракт и согласившись с его условиями, «Кридозаменитель» или «два в одном» для Black Star может стать достойной заменой уже популярным артистам, но без звездной болезни или завышенных ожиданий. Стоит отметить, что Black Star пока никаких официальных комментариев по кандидатуре не объявлял.

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