На диетах построила дом? Малышева «засветила» роскошное жилье на видео

Сегодня, 19:30

А теперь телеведущая, видимо, решила заполнить нарядами свой гардероб и устроила скидки.

Елена Малышева известна как ведущая передачи «Жить здорово!», которая выходит на «Первом канале». Тем не менее, зарабатывает она не только на телевидении. Уже довольно продолжительное время она с успехом продает наборы готовых продуктов в замороженном виде, предназначенных для похудения.

Периодически в личном Instagram-профиле телеведущая напоминает подписчикам о возможности купить набор. Сегодня она также опубликовала пост, где рассказала, что еще несколько дней на него будут действовать скидки до 20%. На новом видео Малышева появилась в двух разных платьях и попросила подписчиков выбрать, какое ей идет больше всего. Тем не менее, их внимание больше привлекло ее роскошное жилье, которое она «засветила».

На заднем фоне действительно можно разглядеть одну из комнат дома, который состоит минимум из двух этажей и имеет дорогостоящий ремонт. Похоже, Елена построила или хотя бы так роскошно обустроила его на деньги от продажи диет, ведь не зря их реклама так часто появляется у нее на странице. Стоит отметить, что это очень вероятно, ведь стоимость лишь одного набора на месяц составляет около 15 тысяч рублей.