«Синдром Наполеона» или почему Тимати прячется за спинами охранников?

Вчера, 23:00

Рэпер стесняется роста, но на фоне грозных защитников кажется совсем «коротышкой», шутят фанаты.

Фото Тимати в Instagram, где «крутой» мужчина выглядит далеко не таким «крутым» в окружении тяжеловесных охранников, насмешила подписчиков. Хейтеры довольно в нелестных тонах отзываются о рэпере. Некоторые даже шутят, что рэпер страдает «синдромом Наполеона», задавая при этом вопрос: почему Тимати прячется за спинами своей охраны? Кого он так боится? Ведь Тимати же позиционирует себя сверхуспешным «героическим качком»! А на деле, получается, даже поговорить по телефону не может без внушительного оцепления!

«Элита, которую мы заслужили» — ехидничают фанаты, ставя в пример поведение настоящей элиты. Знаменитых актёров, спокойно ездящих в метро или аристократических особ, не прячущихся за спинами армии охранников. И это, конечно же, не про «Наполеона» Тимати.

Так что, «большой босс» Тимати оказался не таким уж и большим! В глазах фанатов он выглядит комичным на фоне трусливых опасений за свою «драгоценную» неприкосновенность.

Ведь что певцу может угрожать? Как справедливо отвечают на этот вопрос подписчики: в лучшем случае — просьба сделать «селфи», ну, а в худшем — сказанная в лицо от разочарованного поклонника правда. Кто знает, быть может, именно этого «крутой коротышка», как его в шутку называют поклонники, боится больше всего.