Виторган отправился на «Кинотавр» за Собчак. «Костя, береги лицо» - заявили фанаты

Сегодня, 18:05

На фестивале Максим может предложить Ксении перемирие.

Известный российский актер Максим Виторган отправился на «Кинотавр». Об этом намерении он заявил у себя на странице в Instagram, добавив к сообщению свое фото с угрожающим выражением лица. Актер откровенно намекнул на вероятность «активного» продолжения его конфликта с режиссером Константином Богомоловым, который также находится на мероприятии.

Не исключено, что именно шанс на перемирие с экс-супругой Ксенией Собчак побудило Виторгана к такой решительной поездке. Максим, по всей видимости, так и не смог смириться с уходом возлюбленной к Богомолову и, почуяв слабость оппонента, решил «дожать» его и вернуть в свои объятия бывшую жену.

Виторган подчеркнул свои намерения, заранее попросив прощения «за все» у гостей фестиваля. Фанаты сразу отреагировали на новость фразой: «Костя, береги лицо», вспоминая события, когда актер разбил нос Богомолову. Остается только надеяться, что дело не дойдет до очередного рукоприкладства, и кавалеры смогут спокойно высказать друг другу претензии на внимание дамы.