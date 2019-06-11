«Обматерил Светочку за тарелочку»: Лазарев попал под «обстрел» Лены Миро

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Проливая крокодильи слезы из-за сувенира Сергей уподобился Филиппу Киркорову, отметила блогер.

Сергей Лазарев попал под гневный «обстрел» скандальной блогер Лены Миро. Причиной стало постыдное поведение звезды «Евровидения» за кулисами премии МузТВ, где певец «обматерил Светочку за тарелочку». Она считает, что Лазарев поступил очень низко, начав нецензурно бранить Светлану лишь за то, что она взяла шесть «почти золотых тарелочек» и радовалась своему успеху. Лена назвала поведение взрослых артистов «смешным и жалким», ведь они ругаются как не поделившие совочек дети в песочнице. Продолжение скандала выглядит еще более нелепо, ведь после потока обвинений за кулисами «Светочка тут же отписалась от Серёженьки в Instagram, а он не стал её больше лайкать».

Миро уверена, что виновником «крокодильих слез» Сергея и его неоправданного гнева является Филипп Киркоров. Поп-король в свое время получая «грамоту Народного артиста» радовался как дитя и едва не наделал в штаны от счастья. Общение с артистом не пошло на пользу Сергею, намекнула блогер, ведь он опустился до необоснованного оскорбления женщины, своей коллеги из-за нелепых сувениров. Видимо, теперь Лазарев мерит свой талант и популярность не числом распроданных билетов и благодарных отзывов, а количеством «пылесборников» на полках.

«Великие люди. Ездят на Евровидение. Собирают концертные залы в Пензе и Сыктывкаре. Алло, но где адекватность?», - недоумевает Миро.