Кощунство перед годовщиной! Шепелев засудит родню Фриске за желание «продать» Жанну

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Ничего святого у семьи артистки, по всей видимости, нет.

После смерти Жанны Фриске суд постановил, что ее семейство остается должным более 21 миллиона рублей организации, занимавшейся сбором средств на лечение певицы. Естественно, после смерти знаменитой родственницы и ссоры с Дмитрием Шепелевым, на такие деньги они рассчитывать не могут. Несмотря на то, что Жанны не стало уже почти четыре года назад, ее родня умудрилась и тут устроить кощунство прямо перед годовщиной ее кончины.

Появились сведения, что родня Фриске планирует «продать» Жанну телеканалам и звукозаписывающим компаниям. Речь идет о правах на использование ее композиций. Сделать они это хотят для того, чтобы расплатиться с судебными приставами. Учитывая то, какая «долгоиграющая» история конфликта была между овдовевшим мужем Жанны Фриске Дмитрием Шепелевым и ее отцом Владимиром, становится понятно, что это желание для телеведущего, как команда «фас».

Шепелев трепетно защищал любое наследие, оставшееся от умершей возлюбленной, потому вовсе неудивительно, что решение ее родственников даст ему повод засудить их еще больше. Долг перед приставами у нищенствующих Фриске может оказаться куда выше, потому как Шепелев наверняка подойдет к делу принципиально и не позволит «разбазаривать» наследство жены на погашение долгов своих, по сути, врагов.