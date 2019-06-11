По колено в комплексах? Костенко продолжает публично позорить себя в Instagram

Сегодня, 16:00

Чтобы не отставать от стройной Бузовой жена Тарасова «искусственно» худеет.

Анастасия Костенко порадовала подписчиков свежим фото из отпуска. Судя по обстановке, модель весело проводит время на турецком курорте. Девушка позирует в соломенной шляпе на фоне моря, и выглядит посвежевшей и отдохнувшей.

Шикарная фигура Насти не вызывает никаких вопросов, но это только с первого взгляда. А если присмотреться внимательнее, в районе (до невозможного тонкой) талии Костенко, на подушке, на которую облокачивается молодая мама, есть «странный» залом. Линия края ткани неестественно изгибается, наталкивая на мысли о фотошопе.

Это не первый случай, когда модель ловили на неудачной ретуши снимков. Однако, похоже, что Костенко продолжает публично позорить себя в Instagram.

Остается непонятно, зачем Анастасия это делает? Возможно, в погоне за образом идеальной жены и мамы Костенко начала считать свою естественную красоту недостаточной и оказалась по колено в комплексах. Или модель, таким образом, пытается перещеголять на фото свою соперницу - Ольгу Бузову.

Хочется сказать, что раз уж Дмитрий ушел от телеведущей, значит во внешности бывшей спутницы его не все устраивало, именно поэтому Костенко и не стоит гнаться за «золотыми» стандартами экс-супруги футболиста.