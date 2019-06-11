«Карма за пафосное поведение!»: Фанаты высмеяли Гогена Солнцева за лишний вес

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Эпатажный шоумен разместил в Instagram новое фото, которое смутило пользователей Сети.

38-летний Гоген Солнцев, который в прошлом году официально женился на 64-летней возлюбленной Екатерине Терешкович, о чем публично рассказал в студии Андрея Малахова «Прямой эфир». С тех пор поклонники и телезрители не перестают наблюдать за жизнью эпатажной пары. Недавно Гоген в личном микроблоге в социальной сети Instagram опубликовал снимок, который совсем не порадовал его фолловеров. Дело в том, что многие сразу же заметили пухлые щеки шоумена, второй подбородок и лишний вес, за что в комментариях и стали высмеивать Солнцева.

«Карма за пафосное поведение!», - заявили интернет-пользователи, которые продолжают упрекать Гогена за то, что он выставил подробности своей жизни напоказ. Однако по образу и черным волосам можно предположить, что Солнцев мог просто опубликовать одно из своих архивных фото, поскольку сейчас эпатажный артист все-таки выглядит иначе и больше не отдает предпочтение готическим образам.