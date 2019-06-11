«Внезапно» похудела или как Анфиса Чехова скрывает липосакцию живота

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Ведущая подозрительно похожа на «откачавшую жир» Риту Дакоту.

Последние несколько лет популярная телеведущая Анфиса Чехова то ощутимо набирает вес, то внезапно худеет на 15-20 килограмм. При этом отмечая, что не прибегает к помощи диет или пластической хирургии. По ее словам, она смогла полюбить себя и свое тело, а питаться научилась интуитивно. Так, в своем Instagram она опубликовала снимок в нижнем белье, где продемонстрировала, что «внезапно» похудела и похвасталась хорошими формами, где даже заметен пресс.

Эффектное преображение Анфисы Чеховой взбудоражило и восхитило интернет-пользователей. Как ведущей удалось резко сбросить вес — она не рассказала подписчикам и никак не отреагировала на подобные вопросы в комментариях, но Рита Дакота, ранее обращавшаяся к пластическому хирургу, заметила публикацию Анфисы, поставила «лайк» и даже оставила комментарий.

Дакота призналась, что ей скорректировать свое тело с помощью современных технологий ей пришлось, чтобы принять свое тело, изменившееся после родов. Чехова скрывает липосакцию живота, чтобы избежать неприятных слухов или осуждения общества? По мнению специалистов, после липосакции и курса реабилитации, живот выглядит красиво и эстетично, но не всегда такие операции проходят бесследно. Известен далеко не один случай, когда после операции фигура выглядит не совсем красиво и живот кажется «выпуклым».