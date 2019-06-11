Бари борется! Алибасов вышел из комы

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По-прежнему открытым остается вопрос о дальнейшем здоровье продюсера.

Несколько дней назад страну потрясла новость о тяжелейшем отравлении Бари Алибасова. Звездный продюсер случайно выпил жидкость для чистки труб «Крот», перепутав ее со стаканом сока. Артист в экстренном порядке был госпитализирован с серьезнейшими осложнениями работы внутренних органов.

После проведения диагностики врачами было принято решение ввести пациента в состояние медикаментозного сна, в котором Алибасов должен был пробыть 2 суток. Однако что-то пошло не так, и продюсер не смог проснутся в назначенный срок.

«Разбудить» Алибасова удалось спустя 5 дней, Бари действительно борется за свою жизнь! Сообщается, что пока продюсер никого не узнает и ничего не помнит, но это привычная реакция на выход из искусственной комы, заверяют врачи.

Выход из сна — это большой успех, но прогнозы врачей остаются неутешительными, пусть даже продюсер и вышел из комы. По словам специалистов, Алибасов не сможет глотать пищу из-за тяжелых повреждений пищевода.