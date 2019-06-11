Нет розы без шипов. Высоцкая уйдет от Кончаловского ради молодого любовника?

Сегодня, 15:06

Откровенные фото молодой супруги именитого режиссёра могут намекать о переменах в её личной жизни?

Юлия Высоцкая удивила пляжным фото в открытом купальнике. «Как девочка», «вот это фигура», «бомба», - пишут наперебой фалловеры. Пока комментаторы рассыпаются в комплиментах ведущей программы «Сладкое – солёное», возникает вопрос, с чем связаны неожиданные откровения Высоцкой? Неужели с появлением молодого любовника, к которому она может уйти от Кончаловского?

Такое предположение может быть вполне неслучайным. Ведь последние фотографии Юлии в соцсетях просто искрятся её безудержной энергетикой и темпераментом! Она постоянно занимается спортом, практикует здоровое питание и активный образ жизни, несмотря на свою славу «кулинарного знатока». И всё с регулярным постоянством могут лицезреть в последние дни подписчики её аккаунта.

А ведь разница в возрасте с мужем Андреем Кончаловским у Юлии составляет 36 лет! И это также невольно приходит на ум, когда взгляд падает на идеальную фигуру Высоцкой. Не так давно пара повенчалась в церкви. Кто знает, быть может это было отчаянным шагом со стороны стареющего режиссёра сохранить союз с молодой женой? Ведь, как говорится, нет розы без шипов!