Готовы к худшему. Сын Алибасова подтвердил риск смерти продюсера

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На ожоге желудка может вскрыться рубец, что и приведет к летальному исходу.

4 июня известный продюсер Бари Алибасов по случайности выпил ядовитую жидкость для прочистки труб «Крот», как предполагается, он перепутал ее с соком. Музыкант был срочно доставлен в больницу с диагнозом «Ожоги дыхательных путей, пищевода и желудка». Накануне новостные СМИ рассказали, что у продюсера началось внутреннее кровотечение из-за полученных травм, но Алибасов-младший опроверг эту информацию, но отметил, что это вполне вероятно. Бари Бариевич подтвердил риск смерти продюсера и рассказал, что вскрытие циркулярного ожога в пищеводе может привести к летальному исходу. Поэтому музыкант находится под пристальным вниманием медицинских сотрудников.

Родственники Бари Алибасова готовы к худшему, уже даже поднимался вопрос о завещании продюсера, но адвокат композитора настоял повременить с этой темой и не хоронить его раньше времени. Семье музыканта рассказали подобный случай, где женщина пострадала, выпив глоток токсичного вещества для прочистки труб, и спустя 10 дней скончалась в больнице. Возможно, это и повлияло на отношение родных к болезни Бари.

Спустя два дня после страшного инцидента специалисты решили погрузить Алибасова в состояние медикаментозного сна, которое поможет восстановиться организму, из которого Бари должен был выйти еще 8 июня, но уже шестой день Алибасов находится в стабильно тяжелом состоянии.