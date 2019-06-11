За «лям от Навкина»? — Бородина взбесила фанатов «продажным» постом о России

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Телеведущая компенсирует «пропагандой» расходы на поездку в Турцию, считают в сети.

Не так давно Ксения Бородина вместе с супругом Курбаном Омаровым летала в отпуск в Стамбул. Даже оттуда она успевала регулярно показывать новые фото в Instagram, а также записывать видео для Stories. Фанатам очень нравилось наблюдать за поездкой, по крайней мере до тех пор, пока ведущая «Дома-2» не опубликовала на личной странице провокационный пост, который вызвал бурю обсуждений.

Так, она написала, что в Турции очень развит старый семейный бизнес — многие семьи из поколения в поколение управляют ресторанами, магазинами. Дальше Бородина отметила, что в России ситуация сильно отличается, однако поспешила оправдать это: «30 лет назад никаких семейных дел просто не было». Также она написала, что уже в скором будущем семей, где бизнес будет передаваться поколению, в России станет намного больше.

Однако этим постом о России телеведущая буквально взбесила своих фанатов, ведь они посчитали его «продажным». Красноречиво о том говорят их комментарии под записью: «Опять дама получила свой лям от Навкина за слезливый пост, как у нас в стране всё будет хорошо», «Ну надо же компенсировать расходы на поездку в Турцию», «Как же бесят эти продажные посты».