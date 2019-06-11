Как стать настоящей сукой? Ольга Орлова провела ликбез на собачьем коврике

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Об этом говорит новый снимок в Instagram телеведущей, где она, видимо, решила отдохнуть на лежанке для питомцев.

Ведущая телепроекта «Дом-2» Ольга Орлова известна своей безграничной любовью к животным. Женщина имеет в доме четырех собак, но в свои 41 так и не смогла обзавестись мужем.

В профиле Instagram Ольги недавно засветилось новое фото. Неизвестная девушка отметила Орлову, отдыхающую на лежанке для питомцев, где телеведущая высунула язык, походя на щенка. Тем самым женщина провела ликбез на собачьем коврике. На самом деле, не особо понятно для какой цели Ольга прилегла на эту лежанку. Может хотела показать, как стать настоящей сукой?

Можно предположить, что Ольга за неимением мужчины в жизни уже «отождествляется» со своими братьями-меньшими, отдыхая на их лежанках. Некоторые фолловеры все же решили, что телеведущая могла просто так дурачиться, пародируя собаку или же просто проверяла собачий коврик на мягкость перед покупкой.

В основном, публикация женщины вызвала положительную реакцию подписчиков. Они посмеялись вместе с Орловой и в очередной раз отметили ее ироничное чувство юмора.