Визажист из «общаги»: Кудрявцева опозорилась бардаком в «нищенской каморке»

Сегодня, 01:00

Облезшие стены, разбросанные вещи, использованные ватные палочки, и «фекальные» кисти – подобным зрелищем одарила подписчиков Лера, представив миру комнату, где она готовится к эфирам.

Отклеивающиеся обои со стен, потрепанная мебель и бытовая техника, разбросанные по комнате продукты и дешевые косметические средства – сразу вспоминается комната в общежитии, правда? Но нет, все это описывает помещение, в котором всеми любимая Лера Кудрявцева пользуется услугами визажиста.

Очень сложно поверить, что теледива такого уровня, как Лера не брезгует пользоваться услугами самоучек, когда в ее распоряжении лучшие косметологи страны.

Сразу же возникает образ визажиста из «общаги», услугами которого пользуются девушки и женщины в небольших городах или же с ограниченным бюджетом. Что ни в коем случае и рядом не стоит с телеведущей.

Однако стоит задуматься, почему она решила воспользоваться услугами именно этого косметолога? Неужели у девушки таланта больше, чем у ведущих стилистов страны?

При ближайшем рассмотрении становится заметно, что бардак в «нищенской каморке» это только пол беды. Кисти и прочие инструменты для макияжа стоят не по установленным правилам.

Пыль, оседающая на кисти при попадании на кожу может занести ужасную инфекцию, которая может стоить Лере не только былой красоты, но и здоровья.

Однако ни это, ни тот факт, что Кудрявцева кардинально опозорилась ее ни капли не смущают. Вполне вероятно, что ей нет никакого дела до того, что о ней могут подумать люди, она просто живет в свое удовольствие и делает то, что сама считает верным.