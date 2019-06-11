Кальян. Мужики. Гулянка. «Пьяная» Асмус возмутила сеть своим «распущенным» поведением

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Харламов уже лютует и готов «разорвать» супругу за ее позорные выходки, считают фанаты.

Известная актриса сериала «Интерны» довольно активно ведет свою страничку в социальной сети Instagram и многие уже заметили, что свой образ жизнь знаменитость ведет не менее активнее. Уже не впервые супругу комика Гарика Харламова замечают буквально в подпитом состоянии, а судя по ее видеороликам можно отметить, что Кристина совершенно не знает свою меру и не может контролировать себя.

В очередной раз в личном микроблоге Кристина опубликовала видеозапись в ленту, которая просто вызвала неплохой ажиотаж среди ее многочисленных поклонников. «Пьяная» Асмус просто возмутила сеть своим «распущенным» поведение.

Артистка вместе с сестрой отдыхают на мероприятии, курят кальян, похоже, что праздник даже не обходится без алкоголя. На ролике, видимо, уже пригубившая Кристина дергается, пытаясь исполнить непонятный танец, и издает странные звуки, похожие на то, что девушка и вовсе задыхается.

«Вам что в кальян подсыпают вообще?», «Кристин, ты опять в стельку пьяная?», «Бедный Харламов, он там, наверное, с дочей мается, а жёнушка тут развлекается с толпой мужиков, и «бухает», ужас!», «Гарик, следи за женой! Она во все тяжкие уже пустилась», «Асмус, когда в таком состоянии, выключай телефон, чтобы не позориться!» - возмущаются поклонники.

Также на видеороликах в разделе Stories можно увидеть огромную компанию мужчин, в которой находится Асмус.

Кальян. Мужики. Гулянка. Асмус, похоже, совсем устала от семейных забот и решили на полную разгуляться. По предположению, Кристина просто сбежала от всей этой семейной суеты и решила уделить время на себя, ведь в окружении наследницы и супруга так не разгуляешься.

Как бы не старались пользователи обнаружить среди такой толпы Харламова, а так и не удалось. Неужели Гарик позволил своей жене вести себя таким образом и вообще «тусить» с незнакомцами?

А выходки и «дикие» вопли Кристины увидит после вся общественность, как недавно все увидели ее без штанов в туалете клуба и спящую среди горы мусора.