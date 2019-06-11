И ТНТ не спасёт! Comedy Club могут закрыть после непристойной шутки в адрес Путина

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Слепаков недвусмысленно намекнул о Президенте. Эрнст будет биться в конвульсиях, глядя на закрытие конкурентов, уверены пользователи сети.

Резидент Comedy Club не перестаёт высмеивать власть, передавая это всё на потеху зрителям. Провокационные шутки и песни Слепакова выносятся в массы через шоу и личный аккаунт комика в Instagram.

На этот раз комик умудрился через шутку сообщить, что Путина считают хорошим только необразованные люди, которые не разбираются в людях и политике. Так образом он создаёт антиполитическую рекламу, что не выгодно государству.

Канал ТНТ уже вырезал из эфира скандальную песню Слепакова о «Страшном» Путине, однако, в интернете всё помнят. Comedy Club могут закрыть после непристойной шутки в адрес президента и народа от Семёна, который не боится последствий.

Также комик не стал молчать и по поводу дела Ивана Голунова, обратившись к правительству «Государство, хорош!». Комик пользуется большим спросом у общественности, в частности за счёт его «острого» языка, однако, сейчас его и Comedy Club не спасёт даже телеканал, чему будут радоваться конкуренты.

Нельзя отрицать, что слова и заявления комика просто пройдут «мимо ушей» правительства, ведь подобное было уже ни один раз. Однако скоро состоится новая «Прямая линия» с Владимиром Путиным, из-за которой планируют прекратить расследование Голунова до 20 июня, чтобы сократить общественные недовольства. Возможно, что под этим захотят ещё «убрать» Comedy и Слепакова ради спокойствия на общественности.