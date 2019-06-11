Цена рекламы: Лазарев помогает Альфа-Банку проворачивать аферы

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Об этом говорят в сети. Пользователи считают, что Сергей не только продал себя мошенникам, но и предал миллионы фанатов.

Участник «Евровидения» 2019 опубликовал на странице в Instagram пост с рекламой карты карту Аэрофлот Black Edition. «Трансферы в аэропорт, доступ в бизнес-залы, где можно отдохнуть перед рейсом, страховка в путешествиях, льготный курс конвертации и снятие наличных без комиссии в любой точке мира» – пишет известный исполнитель о плюсах приобретения карты Альфа-Банка.

Реакция хейтеров не заставила себя долго ждать. В комментариях под записью Лазарева тут же начали обвинять в помощи в проворачивании мошеннических схем и участии в аферах. Подписчики объяснили, почему они осуждают знаменитость.

Дело в том, что не каждый может позволить себе карту Аэрофлот Black Edition с бесплатным обслуживанием, а платное годовое обслуживание составляет 60 тысяч рублей. Многие пользователи считают, что Альфа-Банк «дурит людей», так что ценой рекламы может стать потеря былой любви поклонников.

«Люди, которые ему верят, не имеют головы на плечах и ведутся. Если, к примеру, у тебя зп 3 копейки, то смысл брать такую карту». «Серёж, это хорошо тем, кто имеет деньги, и, кто летает часто. Тем, кто живёт от зарплаты к зарплате вряд ли она будет нужна». «С нашими доходами только до ближайшего города доехать» – сетуют подписчики.

«Не позорься и не загоняй своих поклонников в кабалу!» – жестко отреагировали пользователи. Некоторые даже отказались от творчества исполнителя, фанат написал: «Я потерял кумира».