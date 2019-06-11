«Оля, у вас дырка!» - Бузову высмеяли за сдувшуюся ботоксную губу

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Арчер высосал или об микрофон стёрла? - Хейтеры строят свои версии «разрыва» Олиного рта.

Еще пару лет назад известная телеведущая шоу «Дом-2» Ольга Бузова сделала громкое заявления в своем Instagram о том, что считает себя очень редки видом женщин, которые довольны своей естественной красотой и гордятся своей натуральностью. Однако поклонники были тогда не совсем согласны с певицей, кроме того, сейчас исполнительница тоже попала под огромный шквал критики – ее принялись отчитывать как хейтеры, так и обожаемые поклонники.

В своем микроблоге Бузова опубликовала множество видеозаписей в разделе Stories, на которых фанаты заметили в Ольге изменения и высмеяли за сдувшуюся ботоксную губу. Время от времени форма достаточно часто меняется, то слишком пухлая, то слишком сдутая, да и в целом ее губы, видимо, перетерпели уже не первые уколы в клиниках.

«Оля, у вас дырка!», «Бузова, у тебя губа сдулась, надувай заново», «Протечка ботекса?», «Теперь точно за натуральность?», «Да уж, натуральной себя назвать явно поторопилась», «Вымирающий вид. Насмешила!», «У Бузовой только грудь настоящая, а остальное уже перекроила все», - возмущаются поклонники.

Артистку еще в прошлом году уличили во лжи и заявили, что она пользуется услугами косметолога и «уколами красоты», которые называют чаще ботоксом, но Ольга продолжает выставлять себя и говорить о естественности. Сравнивая телеведущую по многим фотографиям из ее прошлого большинство замечают, что знаменитость изменила в себе не только губы, но и другие части лица.

Однако Бузова, похоже, не замечает, что процедуры по увеличению губ могут нести вредоносный характер или же вовсе быть некачественными, ведь губа не должна сама по себе надуваться и наоборот. Кроме того, ботокс очень токсичен для организма и его здоровья. Также многие съязвили, что исполнительница могла воспользоваться услугой по бартеру, которым пользуются практически все звезды. Бузова хорошую рекламу, а ей испорченную губу и бесплатно?

Как отмечают многие, последствия уколов ботокса – это лотерея, а для того, чтобы вытянуть счастливый билет и не нарваться на серьезные проблему, нужно провести серьезную подготовительную работу.