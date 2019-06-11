«Под каблуком» в 150 кг? Черно публично унизила мужа в кафе

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Об этом можно говорить, исходя из Stories Саши, где она насильно сует Йосе руки в лицо, чтобы тот «одарил» их поцелуем.

Отношения скандальной пары Черно и Оганесян обсуждается зрителями Дом-2 не первый день. Характеры пары не особо подходят друг к другу, семья постоянно скандалит, нередко в последствии выступая «жертвой» перед коллективом.

Во время очередной «вылазки» за периметр, Черно и Саша вместе с подругой Мариной Африкантовой отправились в кафе. Молодые люди курили кальян, играли в игровых автоматах и весело проводили время. Сидя за столом, Черно снимала своего новоиспеченного мужа, который сидел напротив. Парень хотел поцеловать девушку, как бы подлизываясь к ней, а она лишь насильно сунула ему руку в лицо. Судя по всему, Иосифу пришлось довольствоваться тем, что есть. Вероятно, Оганесян находится под гнетом жены или «под каблуком» в 150 кг?

Черно, тем самым, публично унизила мужа в кафе. Вряд ли какому-либо мужчине было приятно такое поведение его законной жены. Тем более, что в помещении были посторонние люди. Фолловеры считают, что армянский мужчина из последних сил терпит унижения Александры и в скором времени не выдержит, оставив жену.