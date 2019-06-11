Азис ликует! Басков начал свое превращение в гея

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Так считают поклонники, учитывая кардинальные изменения во внешности певца, использование филлеров и подтяжек лица, а также его значительное сходство с Трояновым.

Звезды шоу-бизнеса всегда стремились к тому, чтобы любыми способами сохранить любовь публики, не брезгуя при этом и использованием пластической хирургии.

Неоднократно в этом уличали и Николая Баскова. Являясь ярким представителем российской эстрады, Николай утверждал, что фанаты любят своих кумиров только свежими и юными. Поэтому звезды и ложатся под нож хирургов, дабы оправдать ожидания фолловеров.

Вот и сейчас, после того, как Басков опубликовал новое фото в Instagram, пользователи сети заметили неладное. Уж больно похож стал народный любимец на одного из самых известных болгарских геев. А именно на Васила Троянова, более известного под псевдонимом Азис. Болгарский певец цыганского происхождения в жанре поп-фолк, является весьма скандальной личностью. Неоднократно привлекал к себе внимание не только своими произведениями, но и эпатажным образом. Азиса не раз уличали в нетрадиционной ориентации.

Ранее Баскова уже сравнивали с Азисом, как раз после того, как исполнитель выпустил свой клип на песню «Странник». Фолловеры жестко раскритиковали народного любимца, сказав, что подобная роль ему не к лицу, назвав его копией болгарского гея.

Фолловеры уверены, что именно благодаря неудачной пластике Басков начал свое превращение в гея, хотя он сам вряд ли рад подобному сравнению.

Удивительно, и как только Басков не «потерял лицо» в буквальном смысле, ведь в погоне за идеальной внешностью и вечной молодостью можно запросто лишиться не только здоровья, но и той красоты, что дана ему от природы.

Учитывая то, что подобное сравнение вновь откроет тему принадлежности самого Баскова к нетрадиционной ориентации, он может лишиться «львиной» доли своих поклонниц. Николаю не позавидуешь, ведь значительную часть его аудитории составляют женщины «за 40», а они вряд ли обрадуются такому скандальному сходству. В сложившейся ситуации ликуют только хейтеры, ведь споры по теме ориентации Баскова у многочисленных пользователей сети возникают с завидной периодичностью, а тут образовался весьма интересный повод.