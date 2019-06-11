Президент - тоже человек! Появилась версия, почему Путин может скрывать отношения с Кабаевой

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Если бы не брак с Путиным, то Кабаева вела бы себя аналогично всем звездным личностям и «светилась во всех журналах с мужиками».

Долгое время в Сети не утихают обсуждения личной жизни Владимира Путина и его предполагаемой тайной супруги Алины Кабаевой. В СМИ распространилась информация о том, что в мае 2019 года спортсменка родила президенту двойню. Однако на официальном уровне информацию не комментируют.

Общественность вынуждена своими силами проводить расследования и находить логические взаимосвязи в тех или иных фактов из жизни Путина и Кабаевой.

Появилась новая версия, которая объясняет, чем вызвана тайна, по которой Путин скрывает отношения с Кабаевой. Люди считают, что президент, как и все, имеет право на свою собственную личную жизнь, фактами из которой не обязан делиться с миром.

В Сети уверены, что если Кабаева и Путин не женаты, то уж точно состоят в отношениях. Подтверждение этого люди видят в том, что о личной жизни гимнастки ничего неизвестно. Нет никаких сведений о ее связях с мужчинами. А если бы она не была вовлечена во взаимоотношения с президентом, то обязательно бы в СМИ регулярно появлялись сведения о ее романах и увлечениях.

Многие интернет-пользователи, обсуждая возможную тайную связь президента и гимнастки, сошлись во мнении, что Путин и Кабаева делают правильно, что не афишируют свои отношения, как это стало популярно в последнее время у всех публичных личностей.