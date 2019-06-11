Отбирает хлеб у Сябитовой? Василиса Володина намерена заняться половым просвещением

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«О картошке писать нереально скучно!» - сделала неожиданное признание астролог и пообещала раскрыть все секреты привлекательности противоложного пола.

Кроткий и возвышенный образ астролога из телепрограммы «Давай поженимся», сильно выделяющийся на фоне её более ярких и смелых соведущих Розы Сябитовой и Ларисы Гузеевой, видимо, дал трещину. 45-летняя Василиса Володина заявила, что устала писать о сельскохозяйственных посадках и намерена замахнуться на куда более смелую тему - мужскую привлекательность. На своей странице в Instagram 45-летняя Василиса Володина подсчитала, что на 89% её аудитория подписчиков состоит из женщин. При этом порядка 73% из них младше 44 лет. Однако, несмотря на это, самыми востребованными темами, согласно результатам опросов, остаются сады и огороды, в то время как вопрос мужчины сильно проигрывает огороду и не вызывает у подписчиц должного интереса.

«Принимаю, но не понимаю! О картошке писать летом нереально скучно!» - заявила астролог и пообещала заняться раскрытием секретов привлекательности мужчин, если эта тема найдёт отклик среди подписчиц.

По всей видимости, телевизионный образ «серой мышки» наскучил уже и самой Володиной, поэтому она решила отобрать хлеб у своей яркой и харизматичной коллеги свахи Розы Сябитовой и вместо неё заняться половым просвещением народа. Впрочем, подписчицы Володиной в большинстве своём не оценили её порывов и предпочли противоположному полу огородные посты.

«Что об этом говорить?! Вот 20-летним может это ещё и интересно! А мы уже сами профи!» - объяснили свою незаинтересованность пользовательницы.

Стоит отметить, что с аргументами, приведёнными сторонницами садово-огородных вопросов, астролог напрочь отказалась соглашаться и решительно закрыла сельскохозяйственную тему. Видимо, в скором времени телеведущую ожидает не только смена целевой аудитории, но и кардинальные изменения телевизионного амплуа.