Силиконовое вымя. Бородина «спалила» увеличение груди

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«Ботокс в левую, ботокс в правую», — именно так пишут фанаты Ксении, замечая явные различия бюста ведущей.

В день рождения собственной дочери — Маруси — Бородина опубликовала в личный профиль instagram архивные фотографии. Фанаты были озадачены подобными фото, ведь на них явно заметно, что грудь Ксении была намного меньше, но ведущая яростно отрицает помощь пластических хирургов.

Хотя Ксения активно отрицает факт увеличения груди, фанаты убежденны, что без пластики телеведущая не обошлась. Добавив архивные фото в сеть Бородина «спалила» изменившееся, видимо, силиконовое вымя. Впрочем, возможно девушка пользуется лишь пуш-апом.

Метаморфозы с грудью у Бородиной произошли в 2011 году, спустя некоторое время после рождения дочери. В принципе, это логично: подтянуть, а заодно и увеличить. Частое увлечение участниц телестройки «Дом-2», потерявшие форму молочные железы, так что с большой долей вероятности так Ксения и сделала.

В 2015 году телеведущая родила вторую дочь, так что, вполне вероятно, ей потребовалась еще одна операция по коррекции груди. Впрочем, внешности телеведущей завидуют большое количество женщин по всей стране, ведь она — мать двоих детей в прекрасной физической форме. Фанаты часто делают комплименты Бородиной за её красивую и ухоженную внешность.