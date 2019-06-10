Не стыдно перед Цымбалюк-Романовской? Шаляпин завёл любовницу «постарше»

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40-летняя Виталина слишком «молода» для Прохора, который ранее уже «отличился» романом с женщиной постарше.

Прохор Шаляпин часто является «главным героем» скандальных новостей, ведь постоянно шокирует неординарным поведением или совершенно неожиданными интрижками. В частности, у певца уже были романы с женщинами в возрасте, которые он не скрывает. На данный момент он находится в отношениях с Виталиной Цымбалюк-Романовской.

Она тоже старше него, но всего лишь на 5 лет. Судя по случайным фразам в социальных сетях, для Прохора Виталина стала «молодухой», а его душа требует кого-то более «зрелого».

Под последними снимками певца в социальной сети Instagram появились странные комментарии от неизвестной женщины. Судя по ее профилю, ей 43 года. Ранее о каких-либо связях Прохора с ней не было известно, но его неоднозначные ответы намекают на обратное. Женщина не стала скрывать своего восхищения мужчиной, а он в ответ перешел на «ты». Давно ли Шаляпин уделяет внимание простым подписчикам? Его поведение говорит, что он завел любовницу «постарше», ведь ко всем комментаторам общается исключительно на «вы».

Не стыдно перед Цымбалюк-Романовской? Уже который месяц пара рисует картинку практически идеальных отношений, но, похоже, это совсем не так. Если он и раньше интересовался пожилыми дамами, то страсть к «возрастным» романам могла вернуться совсем внезапно.