Очередное унижение! Тодоренко «спалила» интимные проблемы с Топаловым

Сегодня, 10:30

Неужели Влад не устраивает Регину внешне?

Регина Тодоренко и Влад Топалов вместе чуть больше года, а их пара уже переживает серьезный кризис. Как оказалось, у возлюбленных проблемы не только в общении, но и интимные. Тодоренко сегодня подарила любимому жениху очередное унижение — «спалила» их реальные отношения в постели. Смущаясь, ведущая в диалоге с подругой призналась, что после беременности интима нет! Что же вынудило молодых влюбленных отказаться от плотских утех и уже почти год игнорировать друг друга?

Регина Тодоренко отличается довольно жестким, волевым характером и грубым чувством юмора. Ее возлюбленный часто попадает под «обстрел» шутницы, которая не стесняясь в выражениях и не щадя чувств любимого критикует каждый его шаг и увлечение.

Однако больше всего Владу достается за его внешность: Регина забавы ради опозорила мужа перед фанатами, выставив его лжецом и слабохарактерным обжорой, публично называла мужчину «жирным» и не скрывала, что не верит в его похудение. Хотя сама после родов находится не в лучшей форме. Тодоренко настолько «заклевала» Влада, что тот даже похудев и подкачавшись не видит приятных перемен и продолжает критиковать и ругать себя. Не исключено, что именно внешность сыграла ключевую роль в интимных проблемах семьи — Влад может не устраивать Регину внешне, за что она мстит ему игнором в постели и публичными унижениями.

Отношения у пары зародились случайно, и если бы Регина не забеременела, они вполне могли ограничиться банальной интрижкой без обязательств. Примечательно, что Тодоренко все чаще намекает на то, что ей неприятно общаться и находиться рядом с Владом. А вот общество любимого сына, которого прозвала «большим человеком», обожает. Так неужели интимный бойкот Регины стал вызовом Владу, которого она призывает привести свое тело и мужественность в нужную форму?