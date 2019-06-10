«Вам не противно самому?» – Зрители попросили Шепелева уйти с Первого канала

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По мнению фанатов, Дмитрию стоит открыть собственный YouTube-канал, чтобы не завесить от «грязи» на телевидении.

С июля 2017 года 36-летний Дмитрий Шепелев является несменным ведущим скандального ток-шоу «На самом деле», который выходит на Первом канале. Суть программы заключается в том, чтобы на детекторе лжи проверять звездных гостей на правдивость и открывать самые неожиданные тайны в их жизни. Однако зрители в Instagram-микроблоге ведущего попросили Шепелева уйти с Первого канала, чтобы не принимать участие в очередном «цирке» с придуманными заранее сценариями. По мнению фолловеров Дмитрия, он достоит гораздо лучшего шоу, нежели шоу «На самом деле».

«Вам не противно самому вести срежиссированное шоу?», - написали в комментариях подписчики знаменитого мужчины. Сам Шепелев не стал отвечать на комментарий, но вполне возможно, что с подачи своих верных поклонников он действительно может покинуть федеральный канал в пользу собственного шоу на YouTube. Таким же путем в свое время пошла телезвезда Регина Тодоренко и сейчас на её канале «Пятница с Региной» уже более 757 тысяч подписчиков.