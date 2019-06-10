Зовите Клюкину! Крид готов отдать «Гелик» за лайки в Instagram

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Ради соцсетей Даша отказалась от любви, девушка точно знает, как раскрутить аккаунт.

Популярный российский певец Егор Крид решил расстаться со своей пятилетней мечтой — машиной марки Mercedes стоимостью в 9 млн ₽. Но вместо продажи автомобиля бывший участник Black Star выбрал вариант с розыгрышем «железного коня» на своем аккаунте в Instagram. Певец заявил, что готов устроить конкурс если пост наберет 4 000 000 лайков и 100 000 комментариев — задача не из легких.

Крид разумеется обещал, что готов отдать свой любимый «Гелик» одному из подписчиков страницы, тем не менее, так и хочется сказать: «Зовите Клюкину!». Очевидно, что Дарья знает толк в соцсетях и смогла бы помочь экс-возлюбленному в раскрутке своего аккаунта. Ранее девушка выбрала свою страничку в Instagram вместо отношений с Кридом.

В связи с чем у Егора возникло желание «подарить» случайному незнакомому человеку свою машину за лайки — неизвестно. Сам певец объяснил это желание беспокойством за будущее автомобиля, но гораздо правдоподобней звучит уход Крида от Тимати и его беспокойство за свое собственное будущее, которое можно улучшить за счет повышения популярности профиля в Instagram.