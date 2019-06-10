Лишит наследства? Отец Эмина Агаларова не принял в семью молодую невестку

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Певец не стал обращать внимание на запреты отца и все равно женился на «Мисс Мордовии».

Популярный 39-летний музыкант Эмин Агаларов ещё летом прошлого года связал свою жизнь узами брака с 31-летней моделью Алёной Гавриловой. Пара сыграла шикарную свадьбу, на которую были приглашены многие звезды отечественного шоу-бизнеса, включая Кристину Орбакайте, Татьяну Навку, Григория Лепса, Валерия Меладзе и других. А 31 декабря, буквально в новогоднюю дочь, модель родила для Эмина долгожданную дочь. Однако отец певца бизнесмен Араз Искендер оглы Агаларов так и не принял в семью молодую невестку и даже разорвал с сыном все финансовые взаимоотношения из-за Алёны.

Так неужели на почве неприязни к девушке Агаларов-старший лишит Эмина наследства? Сообщается, что Араз даже не присутствовал на свадьбе своего сына. По словам мужчины, такой девушке как Гаврилова явно не место в их приличной семье. Больше о конфликте ничего не известно. Напомним, что до романа с певцом Алёна встречалась с олигархом Рустамом Тарико, от которого 11 лет назад родила сына.