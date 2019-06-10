«Быть уродцем для избиения публикой» - Джулия Ванг объяснила уход из Instagram

Сегодня, 20:00

Отныне личный профиль победительницы «Битвы экстрасенсов» стал бизнес-аккаунтом.

Колдунья Джулия Ванг обрела большую популярность в России после победы в 15 сезоне шоу «Битва экстрасенсов», однако на дефицит славы она не жаловалась и до этого. Внешние данные помогли ей стать моделью еще в юном возрасте, так что она дефилировала не только по российским, но также по итальянским и французским подиумам.

Некоторые ищут славы всю жизнь, однако Ванг наоборот решила отказаться практически от всего и спрятаться от общественности. Несколько недель назад она объявила о проведенной экспертизе, по результатам которой удостоверилась в том, что в генетическом плане является мужчиной, а не женщиной. С тех пор она просила обращаться к себе как к лицу мужского пола по имени Томас.

Однако накануне Джулия Ванг заявила, что больше не собирается вести страницу в Instagram, и отныне этим будут заниматься лишь администраторы для продажи линии ее парфюмов и кукол. Свой уход из соцсетей она объяснила с помощью помощников, которые опубликовали длинный пост на том же аккаунте. «Он не хочет общения с людьми, оно ему не требуется. Также он не хочет быть уродцем для избиения публикой», - написали они.

Похоже, Ванг действительно решила уйти из виртуального мира и перестать общаться даже с теми, кто ее поддерживал. Похоже, настолько тяжело для нее оказалось осознавать то, что не все смогли воспринимать ее как мужчину даже после публичного заявления.